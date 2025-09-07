大阪府の吉村洋文知事（50歳）が9月6日、自身のSNSを更新。阪神タイガースの優勝マジックが残り「1」になり、「道頓堀川に飛び込まないで」とお願いしている。吉村知事はこの日、「阪神勝利。マジック1。もし、明日、阪神タイガースが優勝しても、道頓堀川には飛び込まないで下さい。危険です」とコメント。これは、前回の優勝時に、「横山市長は安全の為に道頓堀川の水位を上げたようですが、今回は逆に水位を下げるかもしれませ