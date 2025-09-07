メッツ監督時代のデーブ・ジョンソンさん＝1987年（AP＝共同）【ニューヨーク共同】プロ野球巨人でもプレーし、米大リーグのメッツを監督としてワールドシリーズ制覇に導いたデーブ・ジョンソンさんが死去したと6日、AP通信が伝えた。82歳だった。長く闘病生活を続けていたという。1965年にオリオールズでメジャーデビューし、二塁手として2度のワールドシリーズ優勝に貢献。75年から巨人で2年間、監督だった故長嶋茂雄さんの