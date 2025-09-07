【ニューヨーク共同】プロ野球巨人でもプレーし、米大リーグのメッツを監督としてワールドシリーズ制覇に導いたデーブ・ジョンソンさんが死去したと6日、AP通信が伝えた。82歳だった。長く闘病生活を続けていたという。