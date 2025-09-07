◇ナ・リーグドジャース―オリオールズ（2025年9月6日ボルティモア）ドジャースが6日（日本時間7日）のオリオールズ戦に向けた先発メンバーを発表し、大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で出場する。ただ、現地は雨模様で、試合は延期、または中止になる可能性もある。先発は山本由伸投手（27）。12勝目をかけて登板する。大谷は前日5日の同戦で、背中の張りを訴えて登板回避したグラスノーに代わって急きょ先発登板し