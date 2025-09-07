【5R】ガールズケイリン決勝で人気を背負うのは山原さくらだが、チャレンジ決勝も地元から3人が決勝に進出し、アベック優勝を狙う。先頭を走る原田峻治はコメント通り連日の先行策。準決は初日に差された沢田勇治を寄せ付けず堂々と逃げ切った。昨年5月の富山デビューからここまで優勝の美酒を味わっていないのは意外だが、ライン3車のアドバンテージがある。「決勝も先行で勝負する」あくまで強気の原田が沢田―安本昇平の