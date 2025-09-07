ボートレース下関「MNBR下関7thBTSながと5周年記念新東通信杯」は、6日の3日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、きょう7日の最終日12Rで争われる優勝戦のベスト6が出そろった。予選トップ通過→準優1着でファイナルの絶好枠を手に入れた遠藤が不動の軸。機力は抜けていて、インからでも伸び返して押し切りへ。目指すは1月9日のびわこG3オールレディース以来となる今年2回目の優勝だ。地元の海野が追走の1番手。行き足のいい安河内は