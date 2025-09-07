◇歌手の橋幸夫さんが4日に死去演歌歌手の丘みどり（41）が6日、女性演歌歌手で初となる東京・両国国技館での単独公演を行った。デビュー20周年記念曲「夜香蘭」など35曲を披露した。橋さんとはテレビ番組で「いつでも夢を」をデュエットしたことがあり「リハーサルの時に“とても良い感じだよ”と言ってくださった」と回想。「褒めていただいた『いつでも夢を』をこれからもステージやテレビ番組で歌い継いでいきたい」と語