◇歌手の橋幸夫さんが4日に死去松前ひろ子（75）と三山ひろし（44）は6日、都内での公演前の取材会で橋さんをしのんだ。三山は「橋さんが引退宣言されてからご一緒した時に、“次はお前たちに託したぞ”と背中を叩かれたことが印象に残っています」。松前は「橋さんのスタジオを借りて収録していた時に温かい言葉をかけてくださった」と振り返った。公演は松前の歌手活動55周年記念公演で、「漁り火情歌」など29曲を披露し