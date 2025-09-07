女優の松井愛莉（28）が6日、モデルのKOHEI（28）と結婚したことを自身のインスタグラムで発表した。お相手のKOHEIは1メートル88の長身で、デビュー1年未満でパリコレなどの海外ファッションショーを歩いた売れっ子。松井もモデルとして活動しており、良き理解者と言えそうだ。「お互いに支え合いながら、これからも歩んでいきたいと思います。今まで以上に成長していけるよう精進してまいります」とつづった。