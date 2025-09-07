ボートレース平和島の「G1開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は、台風15号の影響で順延となった予選2日目が6日に行われた。きょう7日の3日目、注目は12Rだ。初日の方が足の雰囲気は良かった桐生。それでも出足は悪くないレベル。調整さえ合えば良くなる余地があり、伸びてくる艇も見当たらない。マイペースの逃げで押し切り態勢を築く。差しに回る中島、斉藤の2着争いになるか。機力は斉藤が上でもさばき巧者の中島には