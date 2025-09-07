11Rで山崎歩夢の番手に指名された山下渡が好調だ。昨年はケガの影響もあって点数が100点を割り込み、年間10勝にとどまったが、今年はすでに20勝。今期（7月以降）は8勝している。「調子はいいと思う。しっかりと練習ができて、前を抜けている。お父さんの芳仁さんにいい着を獲らせてもらったこともある。まずは離れないように」初連係の歩夢と人気に応える。【11R】山下が今期9勝目へ。（5）（2）から（1）（4）（7）。