ファッションイベント「第４１回マイナビ東京ガールズコレクション２０２５ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」が６日、さいたまスーパーアリーナで開催され、ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのなにわ男子・高橋恭平（２５）とジュニア内グループのＡＣＥｅｓらが登場した。ＡＣＥｅｓはライブも行い、浮所飛貴（２３）が「ＴＧＣに来たぞ！」と絶叫。今春に結成されたばかりだが圧倒的な人気ぶりを見せ、那須雄登（２３）