メジャーリーグで内野手として活躍し、長年にわたり監督も務めたデービー・ジョンソン氏が５日（日本時間６日）、８２歳で死去した、と米各メディアが伝えた。二塁手として１３年間のメジャー生活で４度のオールスターに選出。１９７５、７６年には巨人でも２年間プレーしたジョンソン氏は、監督として１７シーズンにわたり５つのチームを率い、１９８６年にはメッツでワールドシリーズ制覇を果たしました。１９６５年にオリオ