子どもの頃、泣き虫だった自分に「やることはやりなさい」と厳しかった母。大人になってから、その発言の真意に気づいて！？ 筆者の友人T子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 泣き虫だった幼少期 子どもの頃、とにかく泣き虫だった私。友達と喧嘩しては泣き、習い事がうまくできなくては泣き、宿題ができなくても泣くような毎日。 そんな時に母は、私が泣き終わったところを見計らって 「泣くのは勝手。でも