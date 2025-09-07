◇男子ゴルフツアーロピアフジサンケイ・クラシック第2日（2025年9月6日山梨県富士桜CC（7424ヤード、パー70））生源寺龍憲（27＝フリー）が、この日ベストの65で回り、通算4アンダーで6位に浮上した。7番で自身初のホールインワンを決め、最終日だけに設定されたホールインワン賞1000万円に再挑戦する。首位には岡田晃平（23＝フリー）、長野泰雅（22＝福岡地行）、細野勇策（22＝三共グループ）の3人が8アンダーで並ん