◇フィギュアスケートチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯第2日（2025年9月6日大阪府・関空アイスアリーナ）女子フリーはショートプログラム（SP）首位の千葉百音（20＝木下グループ）が143.48点で合計216.59点として優勝した。坂本花織（25＝シスメックス）が2位、三宅咲綺（22＝シスメックス）が3位。ペアSPは三浦璃来（23）、木原龍一（33）組（木下グループ）が79.94点で首位発進した。千葉が今季の国際大