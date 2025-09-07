新しい学校のリーダーズが6日、千葉・市川市文化会館で、全国13カ所をめぐるホールツアー「新しい学校はすゝむツアー」初日公演を開催した。SUZUKA（23）の「いざ開幕！」の合図とともに「Go Wild」で幕開け。2階席まで満員になった会場に大歓声が響きわたり、冒頭から全員でタオルを回して大盛り上がりした。さらに7月発売のベストアルバムに初めて音源として収録された「宮尾」をパフォーマンス。ファンからも人気の高い楽曲で、