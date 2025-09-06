筆者の友人・Y江は、息子が小学校4年生の時に子連れ再婚をしました。再婚相手はとても穏やかで優しい人。これから幸せになれると思っていたY江を邪魔したのは、他でもない『義母』でした。 大反対 私は再婚当初から義母とうまくいっていませんでした。義母は子連れでの再婚が気に入らなかったらしく、最後まで大反対！ 結局、今の夫が押し切る形で再婚をしたので、義母にとって私はまさに『敵』だったのです。 義父はとても穏