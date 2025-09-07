１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」が６日、大阪城ホールで全国アリーナツアーのセミファイナル公演を行った。サプライズ出演したレゲエユニット「湘南乃風」とともに、コラボ曲「自由への大脱走」（７日配信、１０月１５日発売）を初披露した。世代を超えた２つのグループが、ステージ上で１つになった。ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥのリーダー・陣が「突き抜けて盛り上がると思う。今までで一番男くさい