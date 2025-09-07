ジュニア内グループ・ACEesが6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』にサプライズ出演。ステージ後の囲み取材に参加し、結成後の心境の変化と今後の目標を明かした。【写真】和気あいあい！キラキラ笑顔を見せるACEesACEesは、今年2月からジュニア内グループとして新たに活動を開始。メンバーは、浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍