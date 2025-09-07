STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ「ACEes」が6日、さいたまスーパーアリーナで行われた「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN／WINTER」にサプライズ登場した。同グループは、TGC20周年を記念したセレブレーション公式サポーターに就任。そのセレブレーションソングとなる新曲「Biggest Party」を初披露した。以下は囲み取材の一問一答。浮所飛貴（自ら切り出し）ステージ終わってみてどうですか？佐藤