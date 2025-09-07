車いすの部男子シングルス決勝でプレーする小田凱人＝ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】テニスの全米オープン車いすの部は6日、ニューヨークでシングルス決勝が行われ、男子の小田凱人（東海理化）がグスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）を6―2、3―6、7―6で破って初優勝し、四大大会とパラリンピックを全制覇する「生涯ゴールデンスラム」を達成した。女子シングルス決勝では、上地結衣（三井住友銀行）が李暁