【ヤンゴン共同】ミャンマー軍事政権のゾーミントゥン報道官は6日、拘束が続いている民主派指導者アウンサンスーチー氏（80）の健康不安を巡る報道について「でっち上げられた情報であり、彼女の健康状態は良好だ」と述べた。地元メディアが伝えた。