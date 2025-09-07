パレスチナ自治区ガザ地区の最大都市、ガザ市への攻撃を強めているイスラエルは6日、ガザ市の住民に対し「人道エリア」を設置したとし退避を促しました。ガザ市に住む女性はNNNの取材に対し「ガザ地区に安全な場所はない」と声を上げています。イスラエル軍は6日、ガザ市の住民およそ100万人に対し退避を呼びかけるビラを配った上で、南部のハンユニス付近に「人道エリア」と称する地域を設けたと発表しました。これに対し、ガザ市