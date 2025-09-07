日本保守党代表で参院議員の百田尚樹氏（69）が7日までにYouTubeを更新。M−1グランプリ挑戦に向けて初練習を行ったことを報告した。百田氏のパートナーは、秘書の豆谷和男氏（66）。注目のコンビ名は「代表と秘書」に決定した。2人は、ABCテレビの伝説的番組「ラブアタック！」（1975〜84年放送）に、ともに素人として参加した先輩後輩。付き合いは40年以上になる。漫才の台本は、すでに3本用意したという。「2分間という1回戦の