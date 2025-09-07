史上最大級のファッションフェスタ『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催され、ガールズグループのME:Iが登場した。『マイナビ TGC 2025 A/W』キレキレの“9時半ダンス”©マイナビ TGC 2025 A/W1stアルバム「WHO I AM」のタイトル曲「THIS IS ME:I」は、1,000万回を超えるMV再生数で話題を集めたナンバー