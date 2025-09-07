■全米オープンテニス 車いすの部 男子シングルス決勝小田凱人 2−1 G.フェルナンデス（7日、アメリカ・ニューヨーク）全米オープン車いすの部・男子シングルス決勝が行われ、世界ランク1位の小田凱人（19、東海理化）が、同4位のG.フェルナンデス（31、アルゼンチン）をセットカウント2−1（6−2、3−6、7−6）で下し、初優勝した。小田はこれで全豪、全仏、ウィンブルドン、全米の四大大会すべてとパリパラリンピックを制覇し