【ニューヨーク＝平沢祐】テニスの四大大会最終戦、全米オープンは６日、車いす部門の男子シングルス決勝が行われ、第１シードの小田凱人（東海理化）が第４シードのグスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）に６―２、３―６、７―６で競り勝ち、初優勝を果たした。小田は四大大会とパラリンピックを全て制する「生涯ゴールデンスラム」を達成。同じ日本の国枝慎吾さんも達成している。女子シングルス決勝では第１シードの上