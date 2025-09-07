AFC U23アジアカップ予選のグループBは6日に第2節までを終了した。2連勝のU-22日本代表はグループ首位をキープ。9日の第3節でクウェートと対戦する。6日の日本時間午後6時半に行われた試合で、日本はミャンマーに2-1で勝利した。後半7分にDF岡部タリクカナイ颯斗がCKからヘディングシュートで先制点。しかし同35分には逆にCKから失点を喫した。1-1のまま終盤を迎えると、MF名和田我空がPKを獲得する。自らPKを決め、2試合連