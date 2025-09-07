◆米大リーグオリオールズ２ｘ―１ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、登板回避から２日後の“漢（おとこ）気登板”で熱投した。敵地・オリオールズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。同僚の緊急事態で復帰登板が３日前倒しとなる中、３回２／３を３安打無失点５Ｋ。直球は最速が１０１・５マイル（約１６３・３キロ）、平均は今