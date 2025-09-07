6日夜、岐阜市の住宅に空き巣目的で侵入しようとしたとして、81歳の無職の男が逮捕されました。 逮捕されたのは岐阜市村雨町の無職、篠塚洋二容疑者（81）です。 警察によりますと、篠塚容疑者は6日午後7時半頃、市内の61歳の女性の住宅に、空き巣目的で窓ガラスを割って侵入しようとした疑いが持たれています。 市内で空き巣被害が連続して起きていることから、警察官が警戒にあたっていたところ、被害者宅の敷地内から篠塚容