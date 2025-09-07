名古屋市熱田区でパトカーが追跡していた乗用車が、信号待ちをしていた別の乗用車に接触しそのまま逃走しました。 【写真を見る】パトカーが追跡していた車が信号待ち中の別の車と接触事故起こし逃走名古屋・熱田区 6日午前10時15分ごろ、熱田区神戸町の国道で信号待ちで停車していた乗用車に、後ろから来た乗用車が接触し、そのまま逃走しました。 乗用車の右前の部分にはこすれた痕ができ、乗っていた男性（44