メッツやドジャースなど5球団で監督を務め、長嶋茂雄監督時代の巨人でもプレーしたデーブ・ジョンソン氏が5日（日本時間6日）、フロリダ州内の病院で死去した。米メディアが報じた。82歳だった。ジョンソン氏はオリオールズ時代の1966年に新人王。強打の内野手として活躍し、66、70年にワールドシリーズを制覇。ゴールドグラブ賞に3度選出され、オールスターには4度出場した。オ軍時代のチームメートで野球殿堂入りのジム