日米で野球殿堂入りしたイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が6日、神戸市内で高校生ら6人と語り合うイベントに参加し、「自分の抱いている夢を形にしてほしい」と呼びかけた。オリックス在籍当時の本拠地だった神戸市が殿堂入りを祝いたいと連絡を取ったところ「（高校生に）人生のヒントを示せれば」と企画が実現。「失敗を許してくれない」という社会の風潮を懸念しつつ「失敗してなんぼ。若気の至