メッツが千賀の3A降格を発表した。7月11日に右太腿裏故障から復帰して以降は調子が上がらず、9試合で白星がなかった。メジャー3年目は22試合で7勝6敗、防御率3・02。少なくとも20日（日本時間21日）までは復帰の資格がなく、デービッド・スターンズ編成部長は「彼はプレーオフ進出を強く望んでいる。最良の方法は一歩引いて、よりコントロールされた環境で必要なことに取り組み、前進することだ」と説明した。