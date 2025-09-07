◇ナ・リーグカブス11―5ナショナルズ（2025年9月5日シカゴ）カブスの鈴木は3試合ぶり安打で大勝に貢献した。初回1死一塁から右前打で好機を拡大。クローアームストロングの先制犠飛を呼んだ。続くホーナーの左翼線二塁打では一塁から一気に生還。「ぎりぎりまで自分の判断。捕球できなかったのが見えたのでスピードを上げた」と好走塁に胸を張った。6回の小笠原との対戦では中飛に終わり「打席に入ればマウンドに立