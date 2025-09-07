◇インターリーグ ドジャース1―2オリオールズ（2025年9月5日ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、オリオールズ戦で緊急二刀流出場で男気を示した。背中の張りを訴えて登板回避したグラスノーに代わって急きょ先発登板。メジャー移籍後では最多の1試合11球の100マイル（約160・9キロ）超えのフルスロットルで3回2/3を3安打無失点に抑えた。70球の力投は報われず、無情のサヨナラ敗戦。痛恨