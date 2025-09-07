嵐の松本潤が６日放送のＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演。自身が主演を務めるＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」に出演している清水尋也容疑者が３日に麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことについて「信じられない思い」「ショックを受けました」と語った。主演ドラマ最終回を翌日に控え、黒のジャケットにネクタイをしめて登場した松本。安住紳一郎アナウンサーから共演者の逮捕という事態