史上最大級のファッションフェスタ『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催され、櫻坂46、日向坂46のメンバーが登場した。ここでは、メンバーのランウェイをクローズアップ！『マイナビ TGC 2025 A/W』金村美玖（日向坂46）©マイナビ TGC 2025 A/W透明感あるビジュアルと知的な表情で唯一無二の存在感を放つ