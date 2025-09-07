天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは9月6日、防災に関する大会に出席するため新潟県を訪問されました。夕方、皇居を出発した愛子さまは午後7時ごろ、新幹線で新潟駅に到着されました。秋篠宮家の長男・悠仁さまの「加冠の儀」など成年式に出席後、新潟入りした愛子さまは出迎えた県知事などと挨拶を交わし、駅前に集まった多くの人たちに笑顔で手を振られました。愛子さまの新潟訪問は初めてで、7日に市内で開催される防災推進国民大