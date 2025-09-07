◇セ・リーグ阪神4―1広島（2025年9月6日甲子園）【阪神・藤川監督語録】 ▼イロハのイ門別はプロ野球のイロハの“イ”の部分の選手ですから。いろんな経験を重ねて彼が強くなれば、次はイロハのロになり、ハになると思います。それはまあ時間がかかりますよね。▼変わらず丁寧な野球を（才木には）普段通りにやってくれればいいですけど。あすどんな1日になるか。僕自身もそうだし、タイガースの選手、スタッフ、