¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À4¡½1¹­Åç¡Ê2025Ç¯9·î6Æü¹Ã»Ò±à¡ËµåÃÄ½é¤Î¿·¿Í´ÆÆÄ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦7Æü¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¸þ¤±¤Æ¥à¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Æ¬¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤µ¤¢¤¤¤¯¤«¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×Í¥¾¡ÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¡Ö¿´Â¡¡×¤È¾Î¤¹¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Î¶¯²½¤òÂÕ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5²ó¤Ë¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤òÅêÆþ¡£º¸ÏÓ¤ÎÌçÊÌ¤¬ÀèÈ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç±¦ÂÇ¼Ô¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¥³¥¤ÂÇÀþ¤Ë¡¢