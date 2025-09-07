◇セ・リーグ阪神4―1広島（2025年9月6日甲子園）阪神・及川自身も節目の数字へ、マジック「1」とした。8回から5番手で登板。登板59試合目を1回無失点に抑え、今季39ホールド目を手にした。「変に身構えることもなく、いつも通り準備してマウンドに立てていると思います」先頭の佐々木は低めの変化球で空振り三振。続く石原には中前打を浴びたが、最後は前川を投ゴロ併殺に打ち取った。今季はここまでキャリアハイの59