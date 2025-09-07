阪神がリーグ優勝マジック１で迎える７日の広島戦（甲子園）を前に、大阪府の吉村洋文知事がファンへの「お願い」を発信した。吉村知事は自身のＸ（旧ツイッター）に「【お願い】」と題して投稿。「阪神タイガースが優勝しても、道頓堀川には飛び込まないで下さい。危険です」と呼びかけた。加えて「前回の優勝時、横山市長は安全の為に道頓堀川の水位を上げたようですが、今回は逆に水位を下げるかもしれません。知らんけど。