北海道・門別警察署は2025年9月6日、日高町付近の山で山岳遭難が発生したと発表しました。行方が分からなくなっているのは女性の登山者です。警察によりますと、9月6日午後9時すぎ、女性からスマートフォンの衛星中継センターに「登山していて道に迷った。救助要請です」と緊急SОSがあったということです。その後、衛星中継センターから消防に通報。警察にも連絡が入りました。警察によりますと、女性は衛星中