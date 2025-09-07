ボートレース下関「MNBR下関7thBTSながと5周年記念新東通信杯」は、6日の3日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、7日の最終日12Rで争われる優勝戦のベスト6が出そろった。準優勝戦9R、ピット離れで後手に回った3号艇の沢田尚也（26＝滋賀）だったが、回り直して4コーススローに合流。1マークはうまく展開を突いて2着を確保した。「あ〜ギリギリ。伸びを意識して調整し過ぎた。2日目後半、3日目前半の出足なら下関でいい時に匹敵する