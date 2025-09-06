セビージャは現在未所属のモロッコ代表MFハキム・ツィエクの獲得を検討しているようだ。6日、スペイン『アス』が報じている。現在32歳のツィエクは、オランダのヘーレンフェーンでトップチームデビューを飾ると、トウェンテを経て、2016年夏にアヤックスに完全移籍を果たした。2018−19シーズンには公式戦49試合出場で21ゴール21アシストを記録し、クラブのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）ベスト4進出に大きく貢献した。その後、