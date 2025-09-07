自民党が臨時の総裁選挙を実施するかどうか、来週月曜日に決定するのを前に、多くの都道府県連が実施の賛否を決める会合を開きました。これまでに18の都道府県連が賛成、反対は9つに留まっています。自民党・埼玉県連幹部「総裁選挙実施・前倒し、全員一致で行ってほしいということで決まりました」新たに臨時総裁選の実施に賛成する方針を決めたのは、青森・埼玉・山梨・静岡・滋賀・大阪・奈良の各府県連です。一方で、福井・徳