中国軍は、カナダ海軍のフリゲート艦とオーストラリア海軍の駆逐艦が台湾海峡を通過したと発表しました。「安全リスクを増大させるものだ」として反発しています。中国軍で台湾を管轄する東部戦区の報道官は6日、カナダ海軍のフリゲート艦「ケベック」とオーストラリア海軍の駆逐艦「ブリスベン」が台湾海峡を通過し、「挑発行為を行った」と発表しました。東部戦区の報道官は「すべての行動を監視し、効果的に対処した」と主張し