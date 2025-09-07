ジュニアの5人組「ACEes」が6日、さいたまスーパーアリーナで「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025AUTUMN/WINTER」に初出演した。浮所飛貴（23）は「こんばんはACEesです！TGCに来たぞ！楽しんでいこうぜ！」と会場を盛り上げた。シークレットゲストとして登場。グループを紹介する映像が冒頭に流れると会場からはこの日一番の大歓声が上がった。SexyZoneの「人生遊戯」、嵐の「言葉より大切なもの」を続々